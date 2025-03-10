Трамп считает, что США станут «снова богатыми» благодаря пошлинам

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вводимые американской администрацией таможенные пошлины на иностранную продукцию сделают США «снова богатыми». Уверенность в этом выразил в воскресенье американский лидер Дональд Трамп в беседе с журналистами на борту президентского самолета, возвращавшегося из штата Флорида в Вашингтон.

«Я думаю, что введение тарифов станет величайшим из того, что мы когда-либо делали как страна. Это сделает нашу страну снова богатой», — полагает глава государства.

В интервью телеканалу Fox News американский лидер отказался отвечать, считает ли он, что вводимые его администрацией пошлины приведут к рецессии в США в этом году. Журналисты спросили его, обеспокоен ли он в связи с потенциальной рецессией, потому что он «немного засомневался», отвечая на вопрос во время интервью. «Я скажу вам, что, конечно, можно сомневаться. Кто знает, [будет ли рецессия]? Я знаю только одно: мы получим сотни миллиардов долларов в виде тарифов и станем настолько богатыми, что вы не будете знать, когда потратить все эти деньги. Я говорю вам, вы просто посмотрите. У нас будут рабочие места. У нас будут открываться заводы. Все будет замечательно», — заключил глава государства.