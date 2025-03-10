Суд оправдал стримера из Ярославля по делу об угрозах Мизулиной

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кировский районный суд Ярославля освободил треш-стримера Аслана Дурдиева от наказания в связи с истечением срока давности и отсутствием состава преступления по делу об угрозе убийством главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Признать невиновным по эпизоду угрозы убийством и оправдать», — сказала судья Елена Сергеева.