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Новые выбросы мазута обнаружены на пяти участках пляжей на Кубани

16:00 10.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новые небольшие выбросы мазута на пляжах зафиксированы на пяти участках побережья Краснодарского края, сообщается в телеграм-канале оперативного штаба региона.

«На нескольких участках берега Анапы 10 марта обнаружили незначительные выбросы мазута. Утром в понедельник команды из городов и районов Краснодарского края провели традиционный мониторинг закрепленной за ними территории», — говорится в сообщении.

Уточняется, что выбросы нефтепродуктов зафиксированы на пляже у устья реки Можепсин, на Бугазской косе, на береговой линии между селом Витязево и станицей Благовещенская и еще двух участках, закрепленных за командами Кавказского и Белоглинского районов.

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