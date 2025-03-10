Новые выбросы мазута обнаружены на пяти участках пляжей на Кубани
16:00 10.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новые небольшие выбросы мазута на пляжах зафиксированы на пяти участках побережья Краснодарского края, сообщается в телеграм-канале оперативного штаба региона.
«На нескольких участках берега Анапы 10 марта обнаружили незначительные выбросы мазута. Утром в понедельник команды из городов и районов Краснодарского края провели традиционный мониторинг закрепленной за ними территории», — говорится в сообщении.
Уточняется, что выбросы нефтепродуктов зафиксированы на пляже у устья реки Можепсин, на Бугазской косе, на береговой линии между селом Витязево и станицей Благовещенская и еще двух участках, закрепленных за командами Кавказского и Белоглинского районов.
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