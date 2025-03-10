Приобретенное гражданство РФ более чем 1,6 тыс. человек прекращено из-за преступлений

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решения о прекращении российского гражданства приняты в прошлом году в отношении 1 684 человек. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«По итогам 2024 года моими коллегами из подразделений органов внутренних дел Российской Федерации приняты решения о прекращении гражданства Российской Федерации в отношении 1 684 натурализованных лиц в связи с совершением ими противоправных действий», — написала она в своем телеграм-канале.