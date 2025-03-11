Развитие горного кластера в СКФО при участии Ростеха даст 1000 новых рабочих мест
12:29 11.03.2025
Группа компаний «Эльбрусметалл», созданная при участии Ростеха, продолжает развивать Тырныаузский горный кластер в Кабардино-Балкарии. Здесь будет вестись разработка вольфрамово-молибденового и золотого месторождений.
В текущем году планируется завершить первичное горно-экономическое моделирование. В настоящее время началось заверочное бурение, которое должно подтвердить данные геологоразведки.
«Развитие кластера планируется с его золоторудной части, вольфрам и молибден рассматриваются как стратегическая перспектива на будущее. Освоение месторождений даст импульс для развития региона как с точки зрения создания новых рабочих мест, так и увеличения налоговых поступлений. Сейчас проводится заверочное бурение», – сказали в Ростехе.
Начало добычи и введение в эксплуатацию горно-обогатительного комбината предварительно намечено на 2028 год. Ежегодная производительность кластера на первом этапе должна составить 2,5-3,5 млн тонн руды. В результате регион получит около 1000 рабочих мест.
«Эльбрусметалл» уже сейчас с за свой счет спроектировал и построил высокогорную автодорогу, подготовил энергетическую и газовую инфраструктуру. Прорабатывается вопрос расположения вахтового поселка и других объектов.
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