Минтранс РФ предлагает запретить требовать от пешеходов пропустить самокаты

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минтранс России подготовил поправки к правилам дорожного движения (ПДД), по которым пользователь средств индивидуальной мобильности, в том числе самокатов будет квалифицироваться как водитель транспортного средства и иметь соответствующие обязанности и ответственность, сообщили в министерстве. Водителям самокатов согласно поправкам будет запрещено требовать от пешеходов их пропускать, в том числе звуковым сигналом.

Также будет установлено более четкое и понятное разграничение между СИМ, велосипедом и мопедом и введен однозначный запрет движения на СИМ более одного человека вне зависимости от конструкции.

«Предлагается ограничить скорость движения СИМ до 10 км/ч при сближении с пешеходами. Кроме того, более жестко будет регулироваться движение СИМ в местах возможного внезапного появления пешеходов (арки, углы зданий), что обеспечит безопасность для таких участников дорожного движения. Также запрещается требовать от пешехода пропустить СИМ, в том числе путем подачи звукового сигнала», — сообщили в министерстве.