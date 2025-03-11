Минтранс РФ предлагает запретить требовать от пешеходов пропустить самокаты
15:00 11.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минтранс России подготовил поправки к правилам дорожного движения (ПДД), по которым пользователь средств индивидуальной мобильности, в том числе самокатов будет квалифицироваться как водитель транспортного средства и иметь соответствующие обязанности и ответственность, сообщили в министерстве. Водителям самокатов согласно поправкам будет запрещено требовать от пешеходов их пропускать, в том числе звуковым сигналом.
Также будет установлено более четкое и понятное разграничение между СИМ, велосипедом и мопедом и введен однозначный запрет движения на СИМ более одного человека вне зависимости от конструкции.
«Предлагается ограничить скорость движения СИМ до 10 км/ч при сближении с пешеходами. Кроме того, более жестко будет регулироваться движение СИМ в местах возможного внезапного появления пешеходов (арки, углы зданий), что обеспечит безопасность для таких участников дорожного движения. Также запрещается требовать от пешехода пропустить СИМ, в том числе путем подачи звукового сигнала», — сообщили в министерстве.
НОВОСТИ
- 16:12 11.03.2025
- Российские войска освободили населенный пункт Горького в ДНР
- 16:00 11.03.2025
- Украина де-факто фрагментирована, политика Львова может и не говорить о распаде — Песков
- 15:32 11.03.2025
- Дефицит бюджета РФ за январь — февраль предварительно составил 2,7 трлн руб. — Минфин
- 15:12 11.03.2025
- ОБСЕ готова поддержать усилия для прекращения конфликта на Украине — генсек
- 14:32 11.03.2025
- Кремль считает, что в ОБСЕ «большие проблемы»
- 14:12 11.03.2025
- Пожар на судах, столкнувшихся в Северном море, продолжается уже сутки — СМИ
- 14:04 11.03.2025
- Топливо на заправках «Роснефти» теперь можно оплатить в мобильном приложении компании
- 14:00 11.03.2025
- ВСУ за сутки в Курской области потеряли более 270 военных
- 13:32 11.03.2025
- Группировка ВСУ в Судже утратила связь с командованием в Киеве — силовики
- 13:20 11.03.2025
- Уганда направила свои войска в Южный Судан — командование
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать