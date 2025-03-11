Поставки нефти в Венгрию остановлены из-за удара ВСУ по нефтепроводу «Дружба» — Сийярто
17:12 11.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поставки нефти в Венгрию из России приостановлены из-за удара украинских вооруженных сил по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после разговора по телефону с вице-премьером РФ Александром Новаком.
«Транспортировку нефти в Венгрию пришлось временно приостановить, поскольку украинский беспилотник атаковал одну из измерительных станций трубопровода „Дружба“, — сказал Сийярто в видеообращении на телеканале М1. По его словам, вице-премьер РФ Александр Новак сообщил ему по телефону, что „транспортировка нефти пока невозможна, но ремонтные работы уже ведутся, и если не произойдет ничего экстраординарного, то транзит в направлении Венгрии может возобновиться до конца сегодняшнего дня“.
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