ЕС не хватает «тысяч танков и орудий» - еврокомиссар
20:32 11.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Провалы обороны Евросоюза колоссальны, сообществу не хватает «тысяч танков и орудий». С таким заявлением выступил на сессии Европарламента в Страсбурге еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.
«Это пропасть между тем, что в Европе есть и тем, что нужно, чтобы защитить европейцев. Уже сейчас не хватает тысяч танков, бронетранспортеров, бронемашин, артиллерийских орудий. Это минимум на 500 миллиардов евро. И еще сотни миллиардов евро нужны на систему ПВО, космическую оборону и военную мобильность, — сказал он. — Странам ЕС предстоит в массовом порядке инвестировать в оборону, чтобы компенсировать эти недостатки».
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