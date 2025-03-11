ЕС не хватает «тысяч танков и орудий» - еврокомиссар

20:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Провалы обороны Евросоюза колоссальны, сообществу не хватает «тысяч танков и орудий». С таким заявлением выступил на сессии Европарламента в Страсбурге еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

«Это пропасть между тем, что в Европе есть и тем, что нужно, чтобы защитить европейцев. Уже сейчас не хватает тысяч танков, бронетранспортеров, бронемашин, артиллерийских орудий. Это минимум на 500 миллиардов евро. И еще сотни миллиардов евро нужны на систему ПВО, космическую оборону и военную мобильность, — сказал он. — Странам ЕС предстоит в массовом порядке инвестировать в оборону, чтобы компенсировать эти недостатки».