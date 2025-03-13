Проект об умерщвлении животных в приютах противоречит конституции — Клишас
14:32 13.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Законопроект о защите людей от нападений бездомных животных, который предусматривает в том числе возможность умерщвления содержащихся в приютах животных, не может быть поддержан в представленной редакции, так как противоречит конституции. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
«Мы в заключении нашего комитета подчеркиваем, что в представленной редакции это поддержано не может быть, потому что это напрямую противоречит конституционно-правовому регулированию в данной сфере, которое уже установлено. Решения Конституционного суда не подлежат пересмотру. Они обязательны для всех органов власти, включая федеральный парламент. Поэтому мы подготовили отрицательное заключение», — сказал Клишас на заседании комитета.
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