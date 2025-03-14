0
0
216
НОВОСТИ

Площадь пожара на нефтекомплексе в Туапсе — больше 1 тыс. кв. м

10:20 14.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Площадь пожара в Туапсе, где после атаки со стороны Украины загорелся нефтекомплекс, — больше 1 тыс. кв. м, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Сегодня ночью киевский режим атаковал нефтекомплекс в Туапсе. Загорелся один из резервуаров с бензином. Площадь пожара — больше 1 тысячи квадратных метров, работают экстренные оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших нет. В тушении огня задействованы 121 человек и 39 единиц техники. Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко находится на месте ЧП, докладывает об обстановке», — написал Кондратьев в своем телеграм-канале.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 14.03.2025
Уиткофф покинул Москву - источник
0
14
11:20 14.03.2025
КНР готова непрерывно углублять обмены и сотрудничество с РФ и Ираном — Ван И
0
63
11:05 14.03.2025
Почти 80% населения Украины считают проблему коррупции в стране очень серьезной
0
113
11:00 14.03.2025
После подписания договора с Баку не будет нужды в Минской группе ОБСЕ — МИД Армении
0
123
10:32 14.03.2025
Киев наращивает группировку ВСУ у Волчанска и Золочева на Харьковщине — Марочко
0
195
10:05 14.03.2025
Песков назвал решение ЕСПЧ по Одессе проблеском здравого смысла
0
257
10:00 14.03.2025
ВСУ бегут из курского приграничья — МО РФ
0
262
09:32 14.03.2025
Трамп выступает против размещения ядерного оружия в Восточной Европе — Вэнс
0
294
09:20 14.03.2025
Силы ПВО ликвидировали беспилотники над Саратовской областью, угроза снята
0
299
09:05 14.03.2025
США понимают, что у РФ и Украины будут свои требования по урегулированию конфликта — Уолтц
0
365

Возврат к списку