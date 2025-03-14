Площадь пожара на нефтекомплексе в Туапсе — больше 1 тыс. кв. м
10:20 14.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Площадь пожара в Туапсе, где после атаки со стороны Украины загорелся нефтекомплекс, — больше 1 тыс. кв. м, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«Сегодня ночью киевский режим атаковал нефтекомплекс в Туапсе. Загорелся один из резервуаров с бензином. Площадь пожара — больше 1 тысячи квадратных метров, работают экстренные оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших нет. В тушении огня задействованы 121 человек и 39 единиц техники. Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко находится на месте ЧП, докладывает об обстановке», — написал Кондратьев в своем телеграм-канале.
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