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Инфраструктура для поставок газа в Европу не должна простаивать — Новак

12:32 14.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инфраструктура, по которой раньше российский газ шел в Европу, не должна простаивать. Об этом в комментарии Telegram-каналу «Юнашев Live» заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Европа, когда отказалась от российского газа, — она сделала для себя достаточно плохой шаг с точки зрения экономики. Сегодня мы видим темпы роста [экономики Европы] — ноль либо минус. В целом, мне кажется, что та инфраструктура, которая была создана еще давно, — она не должна простаивать», — отметил Новак.

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