В Туапсе, где горит резервуар с бензином, превышена ПДК угарного газа в воздухе

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предельная допустимая концентрация угарного газа (СО) превышена в Туапсе в пробах атмосферного воздуха, где после атаки киевского режима горит резервуар с бензином. Об этом сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

″В связи с возгоранием в Туапсе проводятся лабораторные исследования качества атмосферного воздуха в пяти контрольных точках. В одной из точек выявлены превышения ПДК по СО. В остальных точках отбора превышения вредных веществ в атмосферном воздухе не выявлены″. — говорится в сообщении.

Санитарные врачи рекомендовали избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, при необходимости выхода на улицу использовать маски и респираторы.

В ночь на пятницу киевский режим атаковал нефтекомплекс в Туапсе. Как сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в результате загорелся один из резервуаров с бензином, площадь пожара превышает 1 тыс. км., предварительно никто не пострадал.