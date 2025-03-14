Бизнес РФ, занявший ниши ушедших компаний, будет под защитой государства — Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не допустит, чтобы российскому бизнесу, занявшему ниши, которые освободились с уходом западных компаний, что-то угрожало при их возвращении. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Теперь, когда мы имеем достаточно богатый опыт, мы, конечно, ни в коем случае не допустим, чтобы те ниши, оставленные этими иностранцами, которые заняты нашим бизнесом, чтобы в этих нишах каким-то образом что-то представляло угрозу для интересов российских бизнесменов, которые вложили свои деньги, которые имели достаточную смелость в непростое время пойти на внутренние инвестиции», — сказал Песков. Представитель Кремля заверил, что «они будут в полном приоритете». «Мы будем всячески защищать их интересы», — добавил он.