Трамп заявил о ликвидации лидера «Исламского государства» в Ираке
10:30 15.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации одного из главарей группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена на территории РФ) в Ираке. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети Truth Social.
«Сегодня был убит беглый лидер „ИГ“ в Ираке. За ним неустанно охотились наши отважные военные», — написал Трамп. Он также отметил, что операция была проведена в координации с правительством Ирака и властями Иракского Курдистана.
НОВОСТИ
- 10:00 15.03.2025
- Движение поездов на ж/д участке в Амурской области приостановлено из-за схода вагонов
- 09:30 15.03.2025
- Госсекретарь США объявил посла ЮАР персоной нон-грата
- 09:00 15.03.2025
- Армия РФ выбила ВСУ из Загрызова в Харьковской области — Марочко
- 08:50 15.03.2025
- Медведев отверг призыв Британии к России принять перемирие без всяких условий
- 08:40 15.03.2025
- Трамп заявил, что Россия занимает очень сильную позицию в военном плане в отношении ВСУ
- 08:30 15.03.2025
- За ночь над регионами РФ сбито 126 беспилотников
- 21:10 14.03.2025
- В новом военном вузе в Ульяновске начнут готовить кадры для беспилотной авиации
- 19:50 14.03.2025
- На Украине «пахнет миром» - Лукашенко
- 19:25 14.03.2025
- Повышение пошлин со стороны США нанесет ущерб не только ЕС - премьер-министр Франции
- 17:40 14.03.2025
- НАТО «в очень долгосрочной перспективе» допускает нормализацию отношений с РФ — Рютте
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать