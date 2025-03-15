Трамп заявил о ликвидации лидера «Исламского государства» в Ираке

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации одного из главарей группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена на территории РФ) в Ираке. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети Truth Social.

«Сегодня был убит беглый лидер „ИГ“ в Ираке. За ним неустанно охотились наши отважные военные», — написал Трамп. Он также отметил, что операция была проведена в координации с правительством Ирака и властями Иракского Курдистана.