Движение поездов на ж/д участке в Амурской области приостановлено из-за схода вагонов
10:00 15.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сход вагонов грузового поезда произошел в Амурской области, пассажирские поезда могут следовать с задержками, говорится в сообщении РЖД.
«В 06:47 мск на перегоне Чалганы — Ушумун Забайкальской железной дороги (Амурская область) произошел сход вагонов грузового поезда с последующим столкновением с сошедшими вагонами встречного грузового поезда, следовавшего по соседнему пути», — говорится в сообщении.
Отмечается, что, по предварительной информации, травмирован машинист встречного поезда. «Движение на участке приостановлено, ожидаются задержки пассажирских поездов», — добавили в РЖД.
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