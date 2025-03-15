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НОВОСТИ

ВС РФ освободили Рубанщину и Заолешенку в Курской области

15:00 15.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные за сутки освободили два населенных пункта в Курской области — Заолешенку и Рубанщину. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделениями группировки войск „Север“ в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Заолешенка и Рубанщина», — сказали там.

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