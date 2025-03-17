Группировка войск «Днепр» полностью освободила населенный пункт Степовое — МО РФ
14:12 17.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения группировки «Днепр» полностью освободили населенный пункт Степовое в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Днепр“ в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Степовое Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Тягинка Херсонской области и Павловка Запорожской области. Уничтожены до 65 военнослужащих, пять автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы», — сказали в ведомстве.
НОВОСТИ
- 14:00 17.03.2025
- Живущим в Польше украинцам стали приходить повестки — СМИ
- 13:32 17.03.2025
- Европа должна пожертвовать социальными расходами ради увеличения военного бюджета — FT
- 13:20 17.03.2025
- Сибига назвал три «красных линии» Киева в случае переговоров
- 13:05 17.03.2025
- У ЕС много проблем с утверждением плана помощи Киеву на 40 млрд евро, признала Каллас
- 13:00 17.03.2025
- Киев признает, что возвращение зарубежных компаний в РФ — лишь вопрос времени
- 12:32 17.03.2025
- Суд в Грузии приговорил Саакашвили к 4,5 года тюрьмы за незаконное пересечение границы
- 12:25 17.03.2025
- Предприниматели могут оплачивать счета на Госуслугах с помощью СберБизнеса
- 12:20 17.03.2025
- ВСУ перебросили большинство резервов из Курской области под Красноармейск — Пушилин
- 12:05 17.03.2025
- США выйдут из международной группы по «расследованию» действий РФ на Украине — NYT
- 12:00 17.03.2025
- Более 90% канадцев не хотят обсуждать присоединение к США — посол
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать