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НОВОСТИ

Группировка войск «Днепр» полностью освободила населенный пункт Степовое — МО РФ

14:12 17.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения группировки «Днепр» полностью освободили населенный пункт Степовое в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Днепр“ в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Степовое Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Тягинка Херсонской области и Павловка Запорожской области. Уничтожены до 65 военнослужащих, пять автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы», — сказали в ведомстве.

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