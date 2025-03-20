ХАМАС утверждает, что Израиль через посредников передал предложения по перемирию в Газе

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палестинское движение ХАМАС получило от посредников предложения израильской стороны по прекращению огня в секторе Газа, однако считает их частичными и не гарантирующими окончание боевых действий. Об этом рассказал представитель радикалов Абдель Рахман Шадид.

«Израиль через посредников передал нам свои предложения [о прекращении огня] и проекты новых частичных сделок, которые в конечном итоге не приведут к прекращению войны в Газе. Мы со своей стороны уведомили посредников, что считаем необходимым, чтобы израильская сторона соблюдала подписанное соглашение на всех его этапах, и не приемлем попыток решить этот вопрос частично», — подчеркнул Шадид в комментарии катарскому телеканалу Al Jazeera. Деталей о том, что именно включали в себя израильские предложения, он не привел.