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НОВОСТИ

ХАМАС утверждает, что Израиль через посредников передал предложения по перемирию в Газе

09:05 20.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палестинское движение ХАМАС получило от посредников предложения израильской стороны по прекращению огня в секторе Газа, однако считает их частичными и не гарантирующими окончание боевых действий. Об этом рассказал представитель радикалов Абдель Рахман Шадид.

«Израиль через посредников передал нам свои предложения [о прекращении огня] и проекты новых частичных сделок, которые в конечном итоге не приведут к прекращению войны в Газе. Мы со своей стороны уведомили посредников, что считаем необходимым, чтобы израильская сторона соблюдала подписанное соглашение на всех его этапах, и не приемлем попыток решить этот вопрос частично», — подчеркнул Шадид в комментарии катарскому телеканалу Al Jazeera. Деталей о том, что именно включали в себя израильские предложения, он не привел.

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