Пентагон планирует прекратить отправку новых войск в Японию — CNN
12:05 20.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минобороны США в рамках кампании по сокращению расходов планирует прекратить наращивание своего военного контингента в Японии. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на документ Пентагона.
В нем говорится, что в ведомстве также рассматривают возможность упразднить подразделение, отвечающее за подготовку объединенного командования.
В настоящее время в Японии размещено более 50 тыс. американских военнослужащих, включая дивизию морской пехоты. Подавляющее большинство военных объектов США сконцентрировано на южном острове Окинава.
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