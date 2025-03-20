Пентагон планирует прекратить отправку новых войск в Японию — CNN

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны США в рамках кампании по сокращению расходов планирует прекратить наращивание своего военного контингента в Японии. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на документ Пентагона.

В нем говорится, что в ведомстве также рассматривают возможность упразднить подразделение, отвечающее за подготовку объединенного командования.

В настоящее время в Японии размещено более 50 тыс. американских военнослужащих, включая дивизию морской пехоты. Подавляющее большинство военных объектов США сконцентрировано на южном острове Окинава.