Израильская армия начала наземную операцию в северной части сектора Газа

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские силы приступили к наземной операции в северной части палестинского сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его данным, части армии Израиля начали продвижение западнее населенного пункта Бейт-Лахия.