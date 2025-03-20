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НОВОСТИ

Израильская армия начала наземную операцию в северной части сектора Газа

15:32 20.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские силы приступили к наземной операции в северной части палестинского сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его данным, части армии Израиля начали продвижение западнее населенного пункта Бейт-Лахия.

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