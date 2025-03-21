Хуситы заявили о нанесении ракетного удара по военной цели в Тель-Авиве
11:00 21.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Хуситы из мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» нанесли удар по военной цели в районе Тель-Авива с применением гиперзвуковой баллистической ракеты. С таким утверждением выступил представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сариа.
«Ракетные войска вооруженных сил <…> провели военную операцию, в ходе которой нанесли удар по военной цели израильского противника на юге оккупированного района Яффо (имеется в виду Тель-Авив — прим. ТАСС) с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты типа „Палестина-2“, — сказал Сариа в эфире принадлежащего повстанцам телеканала Al Masirah.
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