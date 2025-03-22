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Число эвакуированных из курского приграничья достигло 571, среди них 16 детей — Хинштейн

20:30 22.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число жителей, эвакуированных из освобожденных приграничных населенных пунктов Курской области с 12 марта, достигло 571, среди них 16 детей. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Всего с 12 марта на сегодняшний день из 27 освобожденных населенных пунктов курского приграничья эвакуирован 571 человек, среди них 16 детей. 223 человека сейчас размещены в ПВР, 348 жителей забрали их близкие», — написал он в своем телеграм-канале.

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