Филиппины и США начали совместные военные учения

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Филиппинские сухопутные войска (СВ) и Вооруженные силы США в Тихоокеанском регионе приступили к первой фазе совместных учений «Салакниб и Баликатан» (SABAK) 2025, нацеленных на укрепление оборонного потенциала. Об этом сообщило агентство Philippine News Agency (PNA) со ссылкой на представителя СВ страны полковника Луи Дема-алу.

По его информации, первый этап маневров «Салакниб» пройдет с 24 марта по 11 апреля, а второй — с 15 мая по 20 июля. В них примут участие 3 тыс. филиппинских и 2 тыс. американских военных. Учения «Баликатан» запланированы на период с конца апреля по середину мая.

Как отметил Дема-ала, учения будут проводиться в форме непрерывной операции. Они нацелены на «укрепление боевого потенциала и демонстрацию твердой двусторонней приверженности защите территориальной целостности Филиппин». В ходе маневров военнослужащие двух стран отработают совместные действия в ходе обороны, а также обменяются опытом в области помощи гражданскому населению и контрразведывательной деятельности.