0
0
141
НОВОСТИ

Филиппины и США начали совместные военные учения

11:32 24.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Филиппинские сухопутные войска (СВ) и Вооруженные силы США в Тихоокеанском регионе приступили к первой фазе совместных учений «Салакниб и Баликатан» (SABAK) 2025, нацеленных на укрепление оборонного потенциала. Об этом сообщило агентство Philippine News Agency (PNA) со ссылкой на представителя СВ страны полковника Луи Дема-алу.

По его информации, первый этап маневров «Салакниб» пройдет с 24 марта по 11 апреля, а второй — с 15 мая по 20 июля. В них примут участие 3 тыс. филиппинских и 2 тыс. американских военных. Учения «Баликатан» запланированы на период с конца апреля по середину мая.

Как отметил Дема-ала, учения будут проводиться в форме непрерывной операции. Они нацелены на «укрепление боевого потенциала и демонстрацию твердой двусторонней приверженности защите территориальной целостности Филиппин». В ходе маневров военнослужащие двух стран отработают совместные действия в ходе обороны, а также обменяются опытом в области помощи гражданскому населению и контрразведывательной деятельности.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 24.03.2025
Полиция в Стамбуле избила журналистов RT дубинками во время протестов — телеканал
0
1
12:05 24.03.2025
Только каждый шестой украинец, находящийся в Польше, хочет вернуться на Украину — опрос
0
56
12:00 24.03.2025
Дания заблокирует любые американские попытки подкупа гренландцев — парламентарий
0
72
11:20 24.03.2025
Австрийская спецслужба обвинила гражданку Болгарии в шпионаже в пользу РФ
0
176
11:05 24.03.2025
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии растет
0
201
11:00 24.03.2025
Союзники США задумались о собственном ядерном оружии из-за симпатии Трампа к РФ — FT
0
216
10:32 24.03.2025
ФСБ задержала за госизмену сотрудника одного из контрольно-надзорных органов РФ
0
280
10:20 24.03.2025
Мерц утратил рычаги влияния на партнеров по коалиции, уступив в вопросе долгов — Politico
0
314
10:05 24.03.2025
Регулярное морское прибрежное сообщение на Черном море могут возобновить в 2025 г.
0
316
10:00 24.03.2025
Предварительно, 5 человек погибли в ДТП с автобусом и грузовиком у аэропорта Симферополя
0
304

Возврат к списку