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Полиция в Стамбуле избила журналистов RT дубинками во время протестов — телеканал

12:20 24.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Телеканал RT сообщил, что полиция Стамбула избила его корреспондента Ясина Экена и его оператора во время освещения протестов в городе.

«Им наносили удары дубинками, также у них сорвали знаки RT, разбили им противогазы, затем распылили в их сторону слезоточивый газ», — говорится в телеграм-канале RT.

Сотрудники канала обратились за помощью в больницу.

Массовые акции протеста и манифестации запрещены до 25 марта по распоряжению властей в Стамбуле, Анкаре, Измире. Несмотря на это, в этих городах с 19 марта каждый вечер проходят митинги оппозиции при повышенных мерах безопасности. При этом периодически происходят локальные стычки с полицией, силовики применяют водометы и слезоточивый газ против наиболее агрессивно настроенных манифестантов.

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