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Рекордное число госслужащих США ищет новую работу на фоне сокращений DOGE — исследование

16:32 25.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рекордное число сотрудников государственных структур, в штате которых ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) проводит сокращения, находится в поиске новой работы. Об этом свидетельствуют статистические данные портала для поиска работы Indeed.

Согласно исследованию, с января по февраль 2025 года число ищущих новую работу чиновников ведомств, находящихся в настоящее время под ревизией DOGE, увеличилось на 60 процентных пунктов, достигнув рекордной отметки по меньше мере с 2022 года. При этом среди сотрудников всех американских госведомств рост этого показателя за аналогичный период составил 12 п. п.

«Мы никогда не видели ничего подобного после [смены] администрации президента и инаугурации», — прокомментировал телеканалу NBC News статистические данные экономист компании Indeed Кори Штале. Он подчеркнул, что после выборов 2016 и 2020 годов также отмечалось увеличение числа федеральных госслужащих, желающих сменить работу, однако в те периоды рост этого показателя был заметно меньше.

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