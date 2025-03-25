Глава Гагаузии задержана в аэропорту Кишинева, ей не разрешают выехать из Молдавии

22:47 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главу Гагаузии Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева, ей не разрешают вылететь из Молдавии. Об этом сообщил телеканал «Первый в Молдове».

По его информации, у Гуцул забрали паспорт, провели ее полный досмотр и уже около 3 часов держат в аэропорту без объяснения причин.