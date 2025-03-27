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НОВОСТИ

США планируют продолжать удары по хуситам еще долгое время — Трамп

09:00 27.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США намерены продолжать наносить удары по позициям мятежников-хуситов из йеменского движения «Ансар Аллах» еще долгое время. Об этом заявил в среду президент США Дональд Трамп, отвечая в Белом доме на вопросы журналистов.

«Эти удары были очень успешными, они превзошли все наши самые смелые ожидания. Мы ударили по ним очень сильно, очень успешно. И мы будем продолжать делать это еще долгое время», — сказал американский лидер.

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