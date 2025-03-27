США планируют продолжать удары по хуситам еще долгое время — Трамп

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США намерены продолжать наносить удары по позициям мятежников-хуситов из йеменского движения «Ансар Аллах» еще долгое время. Об этом заявил в среду президент США Дональд Трамп, отвечая в Белом доме на вопросы журналистов.

«Эти удары были очень успешными, они превзошли все наши самые смелые ожидания. Мы ударили по ним очень сильно, очень успешно. И мы будем продолжать делать это еще долгое время», — сказал американский лидер.