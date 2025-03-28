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США проанализируют позицию РФ по отмене санкций, Трамп определит дальнейшие шаги — Рубио

10:20 28.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтонская администрация проанализирует позицию Москвы по вопросу отмены антироссийских санкций в рамках урегулирования на Украине, президент США Дональд Трамп определит дальнейшие шаги. Об этом в четверг заявил журналистам госсекретарь США Марко Рубио.

Он сообщил, что сотрудники администрации проведут совещание с американскими должностными лицами, участвовавшими в экспертных консультациях России и США в Эр-Рияде, и обсудят позицию российской стороны. «Мы проанализируем вопросы, которые они [представители РФ] затронули, разберемся, о чем именно идет речь», — сказал Рубио на борту самолета, возвращаясь в США после посещения Ямайки, Гайаны и Суринама. «Это ряд санкций, в том числе те, которые не являются американскими», — добавил он, говоря о рестрикциях, отмены которых добивается российская сторона.

«Это не американские санкции, так что мы не могли бы снять их, даже если бы захотели. Мы проанализируем то, с чем вернулась наша команда [с консультаций в Эр-Рияде]», — подчеркнул Рубио. «Мы представим варианты президенту [США]. Президент примет решение относительно этого. Мы пока не на этом этапе», — пояснил он. Госсекретарь США не стал комментировать заявления, согласно которым руководители ряда европейских стран считают, что время для снятия санкций с РФ еще не пришло.

На вопрос, считает ли он, что российская сторона пытается затягивать переговоры по Украине, Рубио ответил: «Я не готов вынести суждение об этом. Они встречаются с нами. Они говорят с нами. Они выступают с предложениями. Они соглашаются на прекращение огня, но с условиями, которые нам нужно проанализировать».

Госсекретаря также спросили, скоро ли, по его мнению, между РФ и США состоятся переговоры «на более высоком уровне», чем экспертные консультации. «Думаю, что сейчас нужно больше прогресса на экспертном уровне, но посмотрим», — ответил он. Стенограмму беседы Рубио с журналистами опубликовала пресс-служба Госдепартамента.

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