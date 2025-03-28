Европа не хочет мира, раз отказывается снимать с РФ санкции — Песков
15:32 28.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нежелание европейских стран снимать с Москвы санкции означает, что они не хотят мира. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, помешает ли такая позиция ЕС возобновляемой зерновой сделке.
«Неотъемлемой частью черноморской инициативы является снятие санкций с нашего банкового учреждения, которое занимается расчетами, связанными с сельхозпродукцией. Суть этих ограничений предельно ясна. И если европейские страны не хотят идти по этому пути, это означает, что они не хотят идти по пути мира, не хотят способствовать и действовать в унисон с усилиями, которые проявляют в Москве и Вашингтоне для выхода в мирное русло», — указал он.
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