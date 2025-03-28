0
0
0
НОВОСТИ

Европа не хочет мира, раз отказывается снимать с РФ санкции — Песков

15:32 28.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нежелание европейских стран снимать с Москвы санкции означает, что они не хотят мира. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, помешает ли такая позиция ЕС возобновляемой зерновой сделке.

«Неотъемлемой частью черноморской инициативы является снятие санкций с нашего банкового учреждения, которое занимается расчетами, связанными с сельхозпродукцией. Суть этих ограничений предельно ясна. И если европейские страны не хотят идти по этому пути, это означает, что они не хотят идти по пути мира, не хотят способствовать и действовать в унисон с усилиями, которые проявляют в Москве и Вашингтоне для выхода в мирное русло», — указал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 28.03.2025
В Турции планируют запретить доступ к соцсетям детям до 13 лет
0
115
15:00 28.03.2025
Пока рано рассуждать о деталях внешнего управления на Украине — Песков
0
139
14:32 28.03.2025
Контингенты Польши и Румынии будут совместно выполнять миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии
0
213
14:12 28.03.2025
Путин и Эрдоган обсудили возобновление зерновой сделки — Кремль
0
238
14:00 28.03.2025
ВСУ за сутки потеряли более 320 военных на курском направлении
0
262
13:32 28.03.2025
Украина по новому соглашению с США будет должна более $120 млрд — СМИ
0
412
13:20 28.03.2025
Гоголевка в Курской области освобождена от ВСУ
0
316
13:05 28.03.2025
Российские туристы не пострадали на курортах Таиланда в результате землетрясения
0
326
13:00 28.03.2025
Массовую гибель сайгаков в Казахстане объяснили естественными причинами
0
339
12:32 28.03.2025
Министр обороны Польши признал, что запасы снарядов калибра 155 мм в стране невелики
0
364

Возврат к списку