На одной из улиц Ньюкасла найдены разбросанными конфиденциальные военные документов -СМИ

23:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотни страниц конфиденциальных военных документов оказались разбросаны по одной из улиц города Ньюкасл (графство Тайн и Уир, Северо-Восточная Англия). Как сообщает вещательная корпорация Би-би-си, кипа бумаг, на которую обратил внимание прохожий, высыпалась из мусорного мешка.

В Минобороны Великобритании сообщили, что инцидент, произошедший 16 марта, расследуется «в срочном порядке». Там подтвердили, что обнаруженные бумаги были переданы представителям ведомства, однако не привели какой-либо дополнительной информации.

В документах, некоторые из которых относятся к концу 2024 года, среди прочего указаны имена, номера документов и контакты британских военнослужащих, информация о выдаче оружия и дежурствах. Часть документов помечена грифом «конфиденциально».