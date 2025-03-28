На одной из улиц Ньюкасла найдены разбросанными конфиденциальные военные документов -СМИ
23:00 28.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотни страниц конфиденциальных военных документов оказались разбросаны по одной из улиц города Ньюкасл (графство Тайн и Уир, Северо-Восточная Англия). Как сообщает вещательная корпорация Би-би-си, кипа бумаг, на которую обратил внимание прохожий, высыпалась из мусорного мешка.
В Минобороны Великобритании сообщили, что инцидент, произошедший 16 марта, расследуется «в срочном порядке». Там подтвердили, что обнаруженные бумаги были переданы представителям ведомства, однако не привели какой-либо дополнительной информации.
В документах, некоторые из которых относятся к концу 2024 года, среди прочего указаны имена, номера документов и контакты британских военнослужащих, информация о выдаче оружия и дежурствах. Часть документов помечена грифом «конфиденциально».
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