МЧС России направило аэромобильный госпиталь в Мьянму
19:00 29.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МЧС России направило в Мьянму самолет с аэромобильным госпиталем для оказания помощи пострадавшим в результате землетрясения. Об этом ТАСС сообщили в министерстве.
«Из аэропорта Жуковский в Мьянму вылетел третий самолет Ил-76 МЧС России. Он доставит в зону катастрофы аэромобильный госпиталь, медиков и все необходимое медицинское оборудование», — сказал собеседник агентства.
Также спецборт чрезвычайного ведомства доставит в зону ЧС дополнительную группу из 50 российских спасателей и медиков.
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