МЧС России направило аэромобильный госпиталь в Мьянму

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МЧС России направило в Мьянму самолет с аэромобильным госпиталем для оказания помощи пострадавшим в результате землетрясения. Об этом ТАСС сообщили в министерстве.

«Из аэропорта Жуковский в Мьянму вылетел третий самолет Ил-76 МЧС России. Он доставит в зону катастрофы аэромобильный госпиталь, медиков и все необходимое медицинское оборудование», — сказал собеседник агентства.

Также спецборт чрезвычайного ведомства доставит в зону ЧС дополнительную группу из 50 российских спасателей и медиков.