ЕС и Украина лгут, когда говорят о возвращении прав венграм в Закарпатье — Сийярто
20:30 29.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Утверждения лидеров Евросоюза и властей Украины о том, что все проблемы венгерского меньшинства в Закарпатье уже решены, являются абсолютной ложью. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, отметивший, что пока Киев не вернет права этническим венграм, его интеграции в ЕС не будет.
«На каждом заседании Совета ЕС, когда речь заходит об этом, я слышу, что украинцы уже все решили. Это является откровенной ложью, потому что они ничего принципиально не решили. Права венгерской национальной общины должны быть восстановлены», — сказал глава МИД в интервью YouTube-каналу Ultrahang.
Сийярто предупредил, что Венгрия не согласится «принять в Евросоюз страну, которая не соблюдает права национальных меньшинств». Он напомнил, что этот вопрос носит не двусторонний, а международный характер, поскольку регулируется международными соглашениями. В связи с этим присоединение Украины к ЕС «сейчас абсолютно нереально», подчеркнул министр.
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