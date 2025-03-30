СМИ со ссылкой на власти Мьянмы опубликовали данные по погибшим и пострадавшим от землетрясения
11:15 30.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 1,7 тыс. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на Государственный административный совет Мьянмы.
Еще 3,4 тыс. человек получили травмы, около 300 пропали без вести.
Мощное землетрясение на территории Мьянмы произошло 28 марта. По данным таиландского метеодепартамента, его магнитуда составила 8,2.
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