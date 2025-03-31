Приговор Ле Пен предусматривает ограничение в избирательных правах

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Приговор главе парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен по делу о парламентских ассистентах может помешать ее участию в предстоящих президентских выборах во Франции в 2027 году. Соответствующая мера предусмотрена во французском законодательстве, передает корреспондент ТАСС из здания суда, где состоялось оглашение приговора.

Приговор о присвоении средств, предназначенных для найма парламентских ассистентов предусматривает автоматическое ограничение в избирательных правах. Вместе с тем, до полного оглашения приговора не ясно, исполняется ли эта мера немедленно или осужденному предоставляется время для обжалования. От этого уточнения зависит, сможет ли Ле Пен участвовать в выборах в 2027 году.