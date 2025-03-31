Ухудшение отношений с ОДКБ стало следствием политики властей Армении — Ара Абрамян
15:32 31.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Негатив, который накопился в отношениях Армении с ОДКБ и РФ, является результатом политики Еревана, считает председатель Союза армян России Ара Абрамян.
«Все, что сегодня происходит в отношениях с ОДКБ и Россией, — последствие плохой политики сегодняшних властей Армении. На 100 процентов все из-за них», — сказал Абрамян на пресс-конференции в Ереване.
Он также критически высказался о европейских устремлениях властей Армении, отметив, что армянская экономика тесно связана с рынками Евразийского экономического союза (ЕАЭС). «Пойдем в Европу, но зачем? Что мы будем там делать? Как вы будете обеспечивать продовольственную безопасность страны, где вы возьмете газ? В России нам уже сказали определиться. <…> Тем более, что нас в Евросоюз не примут», — сказал Абрамян.
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