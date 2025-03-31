0
0
61
НОВОСТИ

Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 2 тыс. человек

16:12 31.03.2025 Источник: Интерфакс

В результате произошедшего на прошлой неделе землетрясения в Мьянме погибли более 2 тыс. человек, передает в понедельник канал NDTV.

Власти страны в понедельник сообщили о 2 056 погибших в результате землетрясения. Также около 3,9 тыс. пострадали и 270 человек все еще числятся пропавшими без вести.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 31.03.2025
МИД Молдавии объявил троих сотрудников посольства РФ персонами нон грата
0
71
16:00 31.03.2025
По делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы осуждены уже более 80 человек
0
125
15:32 31.03.2025
Ухудшение отношений с ОДКБ стало следствием политики властей Армении — Ара Абрамян
0
221
15:12 31.03.2025
Глава Роскосмоса назвал привлечение частных инвесторов в космос одной из главных задач
0
239
15:00 31.03.2025
РФ и США работают над украинским урегулированием — Песков
0
285
14:32 31.03.2025
Ле Пен приговорена к лишению свободы на 4 года и поражению в избирательных правах на 5 лет
0
363
14:12 31.03.2025
При распылении баллончика в пермской школе пострадали 15 детей
0
327
14:00 31.03.2025
Киев недоговороспособен, так как продолжает атаки на энергообъекты РФ — МО
0
362
13:45 31.03.2025
Сбер и R-Vision усилили технологическое партнерство для киберзащиты российских компаний
0
366
13:32 31.03.2025
Приговор Ле Пен предусматривает ограничение в избирательных правах
0
410

Возврат к списку