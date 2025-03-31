Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 2 тыс. человек

16:12 Источник: Интерфакс

В результате произошедшего на прошлой неделе землетрясения в Мьянме погибли более 2 тыс. человек, передает в понедельник канал NDTV.

Власти страны в понедельник сообщили о 2 056 погибших в результате землетрясения. Также около 3,9 тыс. пострадали и 270 человек все еще числятся пропавшими без вести.