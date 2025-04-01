Институт мира США намеренно удалил данные, чтобы скрыть преступления — Маск

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE), которое курирует предприниматель Илон Маск, смогли восстановить данные, ранее специально удаленные Институтом мира Соединенных Штатов.

«Любое государственное учреждение, скорее всего, является противоположностью своего названия. Они (Институт мира — прим. ТАСС) удалили терабайт финансовых данных, чтобы скрыть свои преступления, но они не понимают технологий, поэтому мы восстановили их», — написал Маск в соцсети Х.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что DOGE распорядилось уволить практически всех сотрудников штаб-квартиры Института мира США. Собеседники газеты из числа работников института заявили, что DOGE уведомило о сокращении порядка 200-300 сотрудников. Некоторым из них предложили выходное пособие или продление медицинской страховки в обмен на отказ от апелляции по поводу увольнения.

Всего в Институте мира США насчитывается порядка 600 сотрудников. Помимо штаб-квартиры в Вашингтоне, его миссии действуют на Украине, Филиппинах и в странах Африки южнее Сахары. Официальной миссией института провозглашается содействие урегулированию конфликтов и их предотвращение.