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НОВОСТИ

Отношения КНР и РФ развиваются, несмотря на международную обстановку — Ван И

13:20 01.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отношения Китая и России благодаря их лидерам Си Цзиньпину и Владимиру Путину уверенно развиваются, невзирая на сложную международную обстановку. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

«Лидеры двух стран сориентировали китайско-российские отношения на уверенное движение вперед в условиях невиданных за столетие великих перемен и поставили новые важные задачи для дальнейшего углубления всестороннего стратегического взаимодействия между двумя государствами», — сказал он.

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