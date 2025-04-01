Экспорт газа России в Европу по «Турецкому потоку» в I квартале вырос на 16%
14:12 01.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия в январе — марте нарастила экспорт газа в Европу по трубопроводу «Турецкий поток» на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4,51 млрд кубометров, свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG). При этом в марте поставки резко замедлились на фоне потепления и рекордного импорта СПГ Евросоюзом.
Транспортировка по газопроводу «Турецкий поток» в европейские страны в I квартале выросла на 16% — до 4,51 млрд куб. м. В марте экспорт российского газа в Европу по данному направлению уменьшился на 9,5% по сравнению с февралем и на 1,9% по сравнению с мартом 2024 года — до 1,4 млрд куб. м. Это минимальное значение поставок за один месяц с июня прошлого года.
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