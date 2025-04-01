Переселяющиеся в РФ старообрядцы могут получать паспорт упрощенно
16:32 01.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Старообрядцы, переселяющиеся на российский Дальний Восток по программе возвращения соотечественников, смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Такой указ подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на портале правовых актов.
Глава государства постановил «предоставить право обратиться с заявлением о приеме в гражданство <…> иностранным гражданам и лицам без гражданства из числа старообрядцев, имеющим статус участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, <…> прибывшим из-за рубежа на постоянное место жительства на территории субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа».
Таким претендентам на гражданство не потребуется соблюдать требования по постоянному проживанию в РФ, знанию русского языка и российской истории.
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