НАТО считает, что Гренландия должна оставаться частью Дании — Рютте

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО считает, что Гренландия должна оставаться частью Дании и призывает все арктические страны НАТО активно сотрудничать для противостояния России и Китаю в Арктике. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе.

«Гренландия является и остается частью Дании. Но это более широкий вопрос о контроле над Арктикой и тут все арктические страны НАТО, включая США, должны активно сотрудничать для противостояния с Россией и Китаем», — подчеркнул Рютте, отвечая на вопрос «кто должен контролировать Данию». Он также особенно отметил «нехватку ледоколов» у государств НАТО.