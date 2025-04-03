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НОВОСТИ

Счетная палата в мае начнет проверку деятельности ЦБ РФ

13:00 03.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Счетная палата РФ с мая 2025 года начнет проверку финансово-хозяйственной деятельности Банка России. Об этом сообщил аудитор палаты Алексей Саватюгин на совместном заседании комитетов Госдумы и представителей фракций по рассмотрению годового отчета ЦБ РФ за 2024 год.

«По поручению Государственной Думы в этом году с мая мы начинаем проверку финансово-хозяйственной деятельности Банка России. По итогам вы получите полный отчет», — сказал он.

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