Счетная палата в мае начнет проверку деятельности ЦБ РФ

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Счетная палата РФ с мая 2025 года начнет проверку финансово-хозяйственной деятельности Банка России. Об этом сообщил аудитор палаты Алексей Саватюгин на совместном заседании комитетов Госдумы и представителей фракций по рассмотрению годового отчета ЦБ РФ за 2024 год.

«По поручению Государственной Думы в этом году с мая мы начинаем проверку финансово-хозяйственной деятельности Банка России. По итогам вы получите полный отчет», — сказал он.