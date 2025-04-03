Рубио заявил, что США останутся в НАТО

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США продолжат играть активную роль в НАТО, Вашингтон хочет, чтобы альянс стал сильнее.

«США всегда играли активную роль в НАТО. Президент США [Дональд] Трамп не против НАТО, он против НАТО, у которого нет необходимых возможностей», — сказал он.