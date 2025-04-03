0
0
171
НОВОСТИ

ВС РФ освободили Веселое в ДНР и Лобковое в Запорожской области

14:12 03.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска освободили Лобковое в Запорожской области и Веселое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Восток“ продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Веселое Донецкой Народной Республики. В результате решительных действий подразделений группировки войск „Днепр“ освобожден населенный пункт Лобковое Запорожской области», — сообщили в российском военном ведомстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 03.04.2025
Киев поддерживает террористов в Сахеле, подтвердил глава МИД Мали
0
33
15:00 03.04.2025
ГД наделила статусом ветеранов боевых действий всех бойцов в Курской области
0
78
14:32 03.04.2025
Рубио заявил, что все страны НАТО должны повысить военные расходы до 5% ВВП, включая США
0
147
14:00 03.04.2025
Рубио заявил, что США останутся в НАТО
0
199
13:32 03.04.2025
Шольц заявил, что не может представить себе арест Нетаньяху в Германии
0
280
13:20 03.04.2025
Колокольцев отметил, что миграционная политика в РФ требует пересмотра подходов
0
298
13:05 03.04.2025
Венгрия выйдет из Международного уголовного суда — офис Орбана
0
307
13:00 03.04.2025
Счетная палата в мае начнет проверку деятельности ЦБ РФ
0
305
12:32 03.04.2025
Восстановленное в Саратове военное училище названо в честь погибшего генерала Кириллова
0
363
12:20 03.04.2025
Пошлины США против Швейцарии стали шоком для экономики конфедерации — NZZ
0
411

Возврат к списку