14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска освободили Лобковое в Запорожской области и Веселое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Восток“ продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Веселое Донецкой Народной Республики. В результате решительных действий подразделений группировки войск „Днепр“ освобожден населенный пункт Лобковое Запорожской области», — сообщили в российском военном ведомстве.