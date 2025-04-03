ВС РФ освободили Веселое в ДНР и Лобковое в Запорожской области
14:12 03.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские войска освободили Лобковое в Запорожской области и Веселое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Восток“ продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Веселое Донецкой Народной Республики. В результате решительных действий подразделений группировки войск „Днепр“ освобожден населенный пункт Лобковое Запорожской области», — сообщили в российском военном ведомстве.
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