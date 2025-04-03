МВД РФ работает над обновленной концепцией миграционной политики

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД России работает над обновленной концепцией миграционной политики, она будет представлена осенью правительству, а затем президенту страны. Об этом сообщил первый заместитель главы МВД РФ Александр Горовой.

«В настоящее время по поручению президента и правительства РФ Министерство внутренних дел работает над обновленной концепцией миграционной политики Российской Федерации, которая будет доложена сначала в правительство — осенью, а затем и президенту страны», — сказал он, выступая на IX Санкт-Петербургском международном форуме труда.