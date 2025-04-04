Население Украины живет в отсутствии свободы слова - депутат Рады

18:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители Украины находятся в условиях отсутствия свободы слова, которую заменил единый телемарафон, превратившийся в рупор пропаганды действующей власти. Такое мнение высказал депутат, экс-спикер украинского парламента Дмитрий Разумков.



«Возьмем такую базовую для демократических стран вещь как свобода слова. У нас ее сейчас, к сожалению, нет. Вместо нее есть единый телемарафон, который превращается в канал популяризации и пропаганды власти, не больше и не меньше», — сказал депутат в интервью порталу эстонского гостелерадио ERR, добавив, что оппозиция на Украине практически лишена доступа к СМИ.



Разумков также выразил мнение, что для проведения президентских и парламентских выборов на Украине необходимо изменить действующее законодательство. По мнению депутата, изменения в законодательстве необходимы по причине того, что существовавшие до конфликта нормы «во многих случаях просто физические не будут работать».





