Население Украины живет в отсутствии свободы слова - депутат Рады
18:55 04.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Возьмем такую базовую для демократических стран вещь как свобода слова. У нас ее сейчас, к сожалению, нет. Вместо нее есть единый телемарафон, который превращается в канал популяризации и пропаганды власти, не больше и не меньше», — сказал депутат в интервью порталу эстонского гостелерадио ERR, добавив, что оппозиция на Украине практически лишена доступа к СМИ.
Разумков также выразил мнение, что для проведения президентских и парламентских выборов на Украине необходимо изменить действующее законодательство. По мнению депутата, изменения в законодательстве необходимы по причине того, что существовавшие до конфликта нормы «во многих случаях просто физические не будут работать».
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