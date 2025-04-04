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НОВОСТИ

Сбер разработал рекомендации, как уберечь детей от мошенничества с арендой аккаунтов

18:45 04.04.2025

Сбер разработал и опубликовал в библиотеке знаний по кибербезопасности «Кибрарий» рекомендации для родителей в связи с распространением мошеннической схемы с арендой детьми аккаунтов в соцсетях.

Мошенники связываются с детьми в игровых сообществах и социальных сетях и предлагают передать им в аренду аккаунт в социальных сетях и мессенджере в среднем за 500–2000 руб. за час «сдачи». В такой схеме владелец профиля становится участником преступной схемы.

Злоумышленники запрашивают у ребенка данные от его аккаунта, а затем используют его для совершения мошеннических звонков. Затем в «арендованном» аккаунте злоумышленники устанавливают логотипы государственных ведомств и силовых структур, сотовых операторов, банков и других известных организаций, после чего начинают обзвон граждан с целью хищения денег.

Таким образом человек, сдавший свой аккаунт «в аренду», становится соучастником преступлений и ему грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы.

Чтобы защитить ребенка от воздействия мошенников по указанной схеме Сбер рекомендует родителям:

– объяснить своему ребенку, что нельзя никому сообщать свои персональные данные, в том числе логины и пароли от аккаунтов, коды из СМС;

– донесите до ребенка стоп-фразы: «никому не говори», «легко заработать», «аренда/доступ к аккаунту/странице» и «это полностью законно». Если ребенок в общении с незнакомцем видит одну их этих фраз – это явный признак мошенничества, необходимо срочно прекращать диалог;

– научить ребенка использовать настройки конфиденциальности в социальных сетях и мессенджерах;

– объяснить ребенку, что быстро и легко заработать деньги нельзя, с таким предложением пишут мошенники. Соглашаясь участвовать в подобном, можно невольно стать соучастником преступления;

– направить жалобу в службу поддержки мессенджера или социальной сети на аккаунт, с которого ребенку поступило предложение об аренде (либо пусть ребенок сам это сделает): так можно уберечь от схемы и мошеннического воздействия других детей.

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