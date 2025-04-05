Синоптики фиксируют в Москве «обвал температуры» воздуха

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Климатические характеристики погоды в минувшую пятницу в Москве соответствовали маю, но уже в воскресенье температура «откатится» в март, а в понедельник и вторник — в третью пятидневку марта. С воскресенья до конца следующей недели температура будет существенно ниже нормы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Происходит обвал температуры. В пятницу температура на нашей реперной станции ВДНХ была 17,5 градуса. Это совершенно майская погода. Происходит изменение циркуляции. Вместо западного и юго-западного потоков воздуха, в субботу он будет с севера, а дальше с северо-востока», — сказал он.

Так, по словам метеоролога, в ночь на субботу температура будет около нулевой отметки, по области до — 4. Дневные максимальные температуры в субботу будут в диапазоне 6−8 градусов в Москве, по области — до 4 градусов. «Это значит, что температура с пятницы на субботу понижается примерно на 8−10 градусов», — отметил он.