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НОВОСТИ

Евродепутат опасается, что «старая Америка больше не вернется. Мы живем в новом миропорядке»

16:30 05.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Европейской народной партии (ЕНП) и ее фракции в Европарламенте Манфред Вебер считает, что после объявления президента США Дональда Трампа о введении таможенных пошлин можно говорить о новом миропорядке.

В интервью медиагруппе Funke он заявил, что «администрация Трампа ставит под вопрос основополагающие вещи без всякой на то причины». «И я опасаюсь, что старая Америка больше не вернется. Мы живем в новом миропорядке», — считает Вебер.

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