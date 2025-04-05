Евродепутат опасается, что «старая Америка больше не вернется. Мы живем в новом миропорядке»

16:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Европейской народной партии (ЕНП) и ее фракции в Европарламенте Манфред Вебер считает, что после объявления президента США Дональда Трампа о введении таможенных пошлин можно говорить о новом миропорядке.

В интервью медиагруппе Funke он заявил, что «администрация Трампа ставит под вопрос основополагающие вещи без всякой на то причины». «И я опасаюсь, что старая Америка больше не вернется. Мы живем в новом миропорядке», — считает Вебер.