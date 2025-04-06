Новые контакты между РФ и США ожидаются уже на следующей неделе - Дмитриев
14:15 06.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Очередные российско-американские контакты могут состояться уже на следующей неделе, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в интервью Первому каналу по итогам своей поездки в Вашингтон.
«Уже на следующей неделе», — сказал он, отвечая на вопрос, когда ждать новых контактов между Россией и США.
НОВОСТИ
- 13:40 06.04.2025
- Папа Римский Франциск неожиданно появился на публике впервые после выписки из больницы 23 марта
- 12:00 06.04.2025
- В Великобритании может быть размещена еще одна американская эскадрилья F-35
- 09:20 06.04.2025
- В США мощные ливни привели к наводнениям в центре страны. Есть жертвы и разрушения - CNN
- 09:15 06.04.2025
- У мошенников появилась схема хищения денег посредством несуществующего долга за ЖКХ
- 09:10 06.04.2025
- Ситуация с пошлинами стала стратегическим подарком для Си Цзиньпина - WSJ
- 09:00 06.04.2025
- Высокопоставленные военные из Франции и Британии посетили Киев
- 21:00 05.04.2025
- Политика Трампа обойдется Франции более чем в 0,5% ВВП - Байру
- 19:23 05.04.2025
- Шквалистый ветер в Иркутской области привел к задержке пассажирских поездов
- 17:30 05.04.2025
- Глава Минфина США рассказал, как Зеленский сорвал в Белом доме сделку по ресурсам
- 17:10 05.04.2025
- Гонконг выступил против пошлин, введенных США, но принимать ответные меры не будет
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать