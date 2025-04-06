Новые контакты между РФ и США ожидаются уже на следующей неделе - Дмитриев

14:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Очередные российско-американские контакты могут состояться уже на следующей неделе, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в интервью Первому каналу по итогам своей поездки в Вашингтон.

«Уже на следующей неделе», — сказал он, отвечая на вопрос, когда ждать новых контактов между Россией и США.